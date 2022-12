Beilage „Wochenende“: Weihnachtszeit ist die Zeit der Plätzchen

Foto: Ursula Dubisar

Bereits am heutigen Freitag erscheint die aktuelle Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung. Auf dem Titelbild lacht den Leserinnen und Lesern ein bunter Teller mit Weihnachtsplätzchen entgegen. Egal, ob von Plätzchen, Gutsle oder „Bredle“ die Rede ist: So ein weihnachtlicher Teller erinnert viele an die Kindheit, als manche verstohlen in die Dose mit den Süßigkeiten griffen. Auch diese Ausgabe bietet viel Reizvolles.