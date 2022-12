Beilage „Wochenende“: Viele sonnige Momente im neuen Jahr

Foto: Edda Waldenmaier

Die aktuelle Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung ist eine besondere. Denn es kommt nicht oft vor, dass sich über das Wochenende ein Jahreswechsel vollzieht: Samstags schreiben wir noch 2022, sonntags bereits 2023. Vielleicht ein schöner Anlass, alles Belastende im alten Jahr zu lassen. Für positive Stimmung sorgen auch die Beiträge der Beilage „Wochenende“.

Samstag, 31. Dezember 2022

Franz Graser

Wer Sonne tanken möchte, muss aber nicht unbedingt zur See fahren. Manchmal genügt ein Spaziergang auf dem Bänklesweg bei Iggingen, dem Schauort dieser Ausgabe. Die Gemeinde zählt zu den ältesten im Ostalbkreis. Ihr Rathaus beherbergt ein Mini-​Museum. Und bei dieser Gelegenheit erzählt der Igginger Bürgermeister, warum ihm bei der Arbeit die Heiligenfigur eines Bischofs über die Schulter schaut.





Darüber hinaus finden sich im „Wochenende“ viele Nachrichten aus dem Vereinsleben, faszinierende Fotos unserer Leserinnen und Leser, wichtige kirchliche Termine sowie jede Menge Rätselspaß.





Oft sind es die einfachen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Für den mittlerweile 82-​jährigen Charly Weber aus Alfdorf sind das Freiheit, Luft, Wasser und Ruhe. All das erlebt er auf seinen Segeltörns. 30 000 Seemeilen, das entspricht 55 560 Kilometern, hat er auf dem Wasser zurückgelegt. Das ist mehr als eine Weltumrundung. Im Portrait dieser Ausgabe erzählt der Alfdorfer, wie er zum Segeln kam, was ihn dabei am meisten beeindruckt hat und wie er sogar einmal einem U-​Boot begegnete.

