Dermatologen Gmünd: Neuer Leiter im MVZ Hautzentrum Kalter Markt

Schlüsselübergabe im MVZ Hautzentrum am Kalten Markt. Im Bild von links: Dr. Andreas Weller, Dr. Qasim Abu Elrub, Prof. Dr. Jörg Faulhaber. Foto: CORIUS Gruppe

Rund 25 Jahre ist es her, dass Dr. Andreas Weller die Praxis in der Bocksgasse 21 übernahm. Der Patientenzulauf war groß. Nach einem Umzug in die Räume am Kalten Markt 27 trat Prof. Dr. Jörg Faulhaber in die Praxis ein. Nun verabschiedet sich das Dermatologen-​Duo aus dem MVZ Hautzentrum. Ein Nachfolger ist schon gefunden.

Mittwoch, 07. Dezember 2022

Thorsten Vaas

Für alle Praxisinhaber und –inhaberinnen stellt sich früher oder später einmal die Frage nach der Zukunft. „Einen Nachfolger zu finden, ist heutzutage ein sehr schwieriges Unterfangen“, so Prof. Dr. Faulhaber. Viele Mediziner würden das Risiko der Selbstständigkeit und die damit verbundenen Investitionen scheuen. Ein Thema, über das sich das Dermatologen-​Duo Faulhaber und Weller keine Gedanken mehr machen müssen.Zum 1. Januar 2023 übernimmt Dr. Qasim Abu Elrub die Ärztliche Leitung im MVZ Hautzentrum. Er ist Facharzt für Haut– und Geschlechtskrankheiten und bereits seit Oktober 2022 Teil des Ärzteteams. „Für mich beginnt ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue“, so Elrub. Auch Prof. Dr. Faulhaber und Dr. Weller zeigen sich zuversichtlich: „Mit Dr. Abu Elrub haben wir einen kompetenten und erfahrenen Nachfolger gefunden. Wir sind froh, die Praxis in gute Hände zu übergeben und sind davon überzeugt, dass die Patienten und Patientinnen weiterhin die bestmögliche Behandlung erfahren werden“, werden die beiden Ärzte in einer Pressemitteilung der Corius-​Gruppe zitiert, zu der die Praxis seit 2020 gehört. Die Gruppe betreibt dermatologische sowie phlebologische Praxen und Kliniken in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz.

