Neues Warnsystem soll im Katastrophenfall helfen

Am 8. Dezember wird bundesweit der Ernstfall geübt. Um 11 Uhr soll die Bevölkerung flächendeckend gewarnt werden. Ein neuer Kanal soll einen ähnlichen Reinfall wie vor zwei Jahren verhindern.

Mittwoch, 07. Dezember 2022

Thorsten Vaas

Heulen die Sirenen – oder heulen sie nicht? Blinken die Mobiltelefone rechtzeitig auf? Solche Fragen stellen sich am 8. Dezember. Um 11 Uhr soll beim bundesweiten Warntag eine Probewarnung möglichst viele Menschen in Deutschland erreichen. Eine Dreiviertelstunde später soll die Entwarnung folgen. Wie erfolgreich das wird, ist eine spannende Frage. Denn beim ersten Warntag seit der Wiedervereinigung vor gut zwei Jahren ging einiges schief. Warnapps schlugen wegen Überlastung zu spät oder gar nicht an, viele Sirenen blieben stumm.

