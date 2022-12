Gemeinderat Schwäbisch Gmünd: Lob und Geld für den SC Degenfeld

Dass man in Gmünd stolz auf die erfolgreiche Ausbildung von Skispringern ist, kam am Mittwoch gleich mehrfach in den Wortmeldungen im Verwaltungsausschuss/​Eigenbetriebsausschuss zum Ausdruck. Die Gewährung von Fördermitteln erfolgte einstimmig.

Donnerstag, 08. Dezember 2022

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Die Erfolgsgeschichte hat nach übereinstimmender Aussage der Stadtverwaltung, des Ski-​Clubs und des Schwäbischen Skiverbandes sehr viel mit der guten Arbeit des seit 2017 dort hauptamtlich tätigen Trainers Markus Rohde zu tun. Und auch damit, dass mit Hilfe von Mattenschanzen wetterunabhängig gesprungen werden kann. Weil die Beschäftigung eines professionellen Trainers, der von sechs ehrenamtlichen Trainern flankiert wird, auch Geld kostet, unterstützt die Stadt Schwäbisch Gmünd den Leistungsstützpunkt Degenfeld finanziell.







Lesen Sie am 8. Dezember in der Rems-​Zeitung Details über das Erfolgsrezept des SC Degenfeld, der zum Beispiel mit Carina Vogt und Anna Rupprecht — aber auch mit vielen weiteren Sportlerinnen und Sportlern — den kleinen Gmünder Stadtteil und die ganze Stadt national und international auf der Wettkampf-​Bühne bekannt gemacht hat.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



68 Aufrufe

149 Wörter

14 Minuten Online



Beitrag teilen