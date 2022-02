Coronaausbruch in Pflegeheim: „Nur milde Verläufe“

Foto: tv

Vergangene Woche hatte es im Haus Kielwein der Johanniter in Heubach einen Coronaausbruch gegeben, die Einrichtung wurde unter Quarantäne gestellt. Nun gibt die Heimleiterin Entwarnung.

Donnerstag, 10. Februar 2022

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



„Die Lage hat sich stabilisiert“, so Jutta Krauß, Leiterin des Pflegeheims Haus Kielwein in Heubach. Der Ausbruch beschränke sich auf einen Wohnbereich, noch seien zehn Bewohner in Quarantäne, sechs weitere ohne Symptome konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Auch Personal sei erkrankt, das ließe sich bei Omikron trotz Hygienemaßnahmen nicht vermeiden und sei in allen Einrichtungen so, erzählt Krauß. Seit die Infektionen Anfang der Woche nicht mehr stiegen, kämen die Mitarbeitenden sukzessive aus der Quarantäne zurück. „Wir hatten ausnahmslos milde Krankheitsverläufe, die meisten sind inzwischen genesen.“ Noch sei das Haus unter Quarantäne, man hoffe aber, diese nächste Woche aufheben zu können, teilt Krauß mit.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



191 Aufrufe

129 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen