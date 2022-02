100. Geburtstag in Untergröningen

Martha Janeck ist dort aufgewachsen, wo sie noch heute lebt: Am Schattenberg in Untergröningen. Hier wird am Sonntag ein ganz besonderes Fest gefeiert: Janecks 100. Geburtstag.

Sonntag, 13. Februar 2022

Nicole Beuther

Anlässlich ihres Geburtstages am 13. Februar wirft sie einen Blick zurück auf ihr Leben — zu lesen in der Samstagausgabe der RZ, auch im iKiosk.



Es sind schöne Erinnerungen, die Martha, geborene Kolb, an ihre Kindheit hat, auch wenn mit vier Geschwistern auf einem Bauernhof aufzuwachsen sehr früh bedeutete, bei der Hofarbeit mitzuhelfen.

