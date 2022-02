Hat die Pandemie Jugendliche reizbarer gemacht?

Foto: astavi

Hat die Pandemie Jugendliche reizbarer gemacht? Diese Frage stellt sich angesichts der jüngsten Vorfälle, unter anderem in Heubach. Die Rems-​Zeitung hat sich mit Bürgermeister Joy Alemazung und Schulsozialarbeiter Andreas Dionyssiotis unterhalten.

Dienstag, 15. Februar 2022

Nicole Beuther

48 Sekunden Lesedauer



Auseinandersetzungen scheinen an der Tagesordnung zu sein. Erst vor kurzem war es bei der Sporthalle der Heubacher Realschule zu einem Streit zwischen mehreren jungen Menschen gekommen. Hierbei schlugen zwei Jugendliche auf einen 15-​Jährigen aus einer Jugendgruppe ein. Ein 14-​Jähriger, der ihm zu Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls verprügelt. Daraufhin zog einer der beiden Angreifer ein Messer. Es gab einen Verletzten. Am vergangenen Wochenende war in Heubach erneut ein Polizeihubschrauber im Einsatz, nachdem Jugendliche auf dem Dach eines Kindergartens gesichtet wurden und der Verdacht eines Einbruchs im Raum stand. „Die Polizeieinsätze in Heubach bereiten große Sorge“, so Bürgermeister Alemazung, den es traurig stimmt, dass teils die Realschule in ein schlechtes Licht gerückt wird. Die Schule und die Schüler hätten nichts mit den Auseinandersetzungen zu tun, außer der Tatsache, dass besagte Jugendliche immer wieder diesen Ort „für ihre Aktivitäten aussuchen“.





Wie Alemazung und Dionyssiotis die Situation bewerten und wie der Bürgermeister den Problemen begegnen möchte, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



158 Aufrufe

192 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen