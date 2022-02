Wie die Klimakrise unser Leben ändert

Am 28. Februar wird der neue Bericht des Weltklimarats vorgestellt. Im Fokus stehen dabei Folgen des Wandels für Mensch und Natur.

Dienstag, 22. Februar 2022

Treibhausgasemissionen mindern, um den Klimawandel zu bremsen — Fachleuten zufolge ist klar, dass das allein nicht reicht. Nötig sind auch Anpassungsmaßnahmen, denn einige Veränderungen sind nicht mehr zu vermeiden. Das wird auch die Lebensgewohnheiten der Menschen betreffen. In welchem Maße zeigt der neue Bericht des Weltklimarats (IPCC), der am kommenden Montag veröffentlicht wird. Antworten auf Fragen dazu im Überblick.Dabei geht es um den zweiten Teil des sechsten IPCC-​Sachstandsberichts. Während der erste Teil den wissenschaftlichen Kenntnisstand behandelte, stehen nun die Folgen des Klimawandels, Verwundbarkeiten und Anpassungen im Fokus. Es geht um Ökosysteme und biologische Vielfalt ebenso wie um konkrete Auswirkungen auf menschliche Gesellschaften, Gesundheit und Infrastruktur. Für den Bericht haben 270 Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt in fünfjähriger Arbeit über 34 000 klimawissenschaftliche Publikationen ausgewertet. »Der neue IPCC-​Bericht wird wie kein anderer zuvor zeigen, wie sehr sich die Welt aufgrund des Klimawandels schon verändert hat und mit welchen katastrophalen Klimarisiken wir in Zukunft rechnen müssen — je nachdem, wie schnell und wie weit wir den Ausstoß der Treibhausgase senken“, sagte Hans-​Otto Pörtner im Vorfeld bei einem Pressegespräch des Deutschen Klima-​Konsortiums. Der Meeresbiologe ist Co-​Vorsitzender der Arbeitsgruppe des Weltklimarats, er hat den kommenden Bericht mit koordiniert.

