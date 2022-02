Warum trifft eine Myokarditis meist junge Männer?

Interview Corona-​Impfungen können Herzmuskelentzündungen auslösen. Was eine solche für Betroffene bedeutet und was im Ernstfall zu tun ist, erklärt der Kardiologe Thomas Voigtländer.

Samstag, 05. Februar 2022

Thorsten Vaas

Corona-​Impfungen können, wie andere Medikamente auch, Nebenwirkungen haben – wie etwa Herzmuskelentzündungen, die den Menschen besonders viel Angst machen. Wir sprachen darüber mit dem Kardiologen Thomas Voigtländer.Es liegen gute Daten vor, die zeigen, dass es nach einer Impfung in drei von 100 000 Fällen zu einer Myokarditis kommt. Somit tritt dies eher selten auf. Im Rahmen einer „echten“ Covid-​Erkrankung passiert das in 11 von 100 000 Fällen, dort ist also das Risiko deutlich höher. Außerdem gilt es zu bedenken, dass die Myokarditis im Zusammenhang mit einer Impfung ohne Langzeitschaden verläuft. Sie kann zwar für vier bis sechs Wochen recht unangenehm sein, aber es bleibt in der Regel nichts davon zurück.Ja, junge Männer mit bis zu 30 Jahren.

