Intensivstation am Stauferklinikum: Ohne Pflege wär’s bloß Medizin

Zahlreiche Flaschen, Fläschchen mit Medikamenten, die ein Corona-​Patient auf der Intensivstation wie hier im Stauferklinikum braucht – täglich. Fotos: tv

Sie werden als Helden der Pandemie gefeiert, und doch haftet Pflegekräften das Bild der unterbezahlten, überarbeiteten Hilfskraft im Krankenhaus an. Dabei ist Pflege mehr als nur ein Job. Pflege ist persönlich, weil sie von Persönlichkeiten erbracht wird – ein Besuch im Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd.

Montag, 07. Februar 2022

Thorsten Vaas

Es ist alles gesagt. Über die Belastung der Pflegekräfte in der Corona-​Pandemie, über ihre schlechte Bezahlung, über das deutsche Gesundheitswesen und die Politik, die das Personal zu vergessen scheint, das rund um die Uhr da ist für die Gesellschaft, Tag für Tag, rund um die Uhr, an Weihnachten, Ostern, Silvester, einfach immer. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden, Dreischichtbetrieb. Applaus dafür. Dann Stille. Geändert hat sich nichts. Obwohl jeder weiß, was die medizinische Versorgung ohne Pflegerinnen und Pfleger wäre: bloß Medizin. Versorgt wäre niemand. Alles bekannt. Alles gesagt. Alles beim Alten. Leider.Und doch sagt Paulus Bruder: „Hier hat man Spaß an der Arbeit.“ Man kann sich das als Außenstehender kaum vorstellen. Wer sich mit dem Leiter der Intensivstation des Stauferklinikums Schwäbisch Gmünd unterhält, merkt aber, dass er es ernst meint trotz aller „Minuspunkte der Pflege“, die in der Corona-​Pandemie so offensichtlich werden, da seit mittlerweile zwei Jahren die Augen auf die Intensivstationenen gerichtet sind. Weil sie nach außen in Zahlen existieren: Zahl der Betten, Zahl der Intensivpatienten, Zahl derer, die mit Covid-​19 hier liegen, prozentualer Anteil von Covid-​Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Aber was sagen diese Zahlen über das Personal aus, das hier arbeitet? Über deren Arbeit? Nichts. Nichts Menschliches zumindest. Und schon gar nichts über das Team, das seit zwei Jahren zusammenhält, fester als jede Fußballmannschaft. Nicht weil sie müssen. Weil sie wollen. Sonst wäre ihr Job nicht zu schaffen.

