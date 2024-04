Kreissparkasse Ostalb: Vorstandschef Markus Frei wird 50

Sparkassendirektor Markus Frei feiert am Montag runden Geburtstag. Auf seinem Wunschzettel ganz oben: eine neue Aufbruchstimmung im Land.

Um die Kultur, das Vereinsleben und das Ehrenamt in seiner Heimat sowie die Innovationskraft der hiesigen Unternehmen und Hochschulen zu stärken, engagiert sich Frei in zahlreichen Gremien und für verschiedene Projekte: Er gehört der Vollversammlung der IHK als regionalem „Wirtschaftsparlament“ an und unterstützt die Wirtschaft als Aufsichtsratsmitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Ostwürttemberg (WiRO).

Sein Herz schlägt auch für die regionale Gründerkultur mit den Business Angels, deren Mitbegründer er ist, dem InnoZ und dem in:it co-​working lab. Zudem engagiert er sich im Kuratorium der Hochschule Aalen, im Freundeskreis Schloss Fachsenfeld und beim Edelmetallverband Schwäbisch Gmünd, im Stiftungsrat, im Kuratorium der Stiftung Schloss Kapfenburg und bei der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg.

Freis größter Geburtstagswunsch: „Ein Schulterschluss von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für eine gemeinsame Aufbruchstimmung in unserem Land.“





Am Montag feiert Sparkassendirektor Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, seinen 50. Geburtstag. Der Jubilar ist ein echtes „Ostalbgewächs“ und mit seiner Heimat tief verbunden. Gleichermaßen ist er Sparkässler aus voller Überzeugung, der „seine“ Kreissparkasse Ostalb seit fast 30 Jahren kennt, gestaltet und prägt.Markus Frei studierte Mitte der 1990er Jahre Betriebswirtschaftslehre an der DHBW Heidenheim. Gerüstet mit dieser fachlichen Grundlage, führte ihn sein beruflicher Weg über verschiedene Stationen und verantwortliche Positionen bei der Sparkasse. Dabei lernte er die meisten Raumschaften des Ostalbkreises gut kennen: von Schwäbisch Gmünd über Lorch bis nach Ellwangen und Aalen.

