Gmünd: Milli Görüs sucht Dialog und verteilt Rosen

Foto: Valeriy Verbetskyi

Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs, zu Deutsch Nationale Sicht, demonstrierte am Samstag mit einem Pavillon in der Postgasse in Schwäbisch Gmünd Offenheit. Zahlreiche Passanten ergriffen in den Mittagsstunden die Chance zum Gespräch.

Sonntag, 28. April 2024

Benjamin Richter

55 Sekunden Lesedauer



Die Rose hat eine besondere Bedeutung in der islamischen Kultur, da sie mit dem Propheten Mohammed assoziiert wird. Für Muslime ist er nicht nur eine historische Figur, sondern steht auch als Vorbild für Tugendhaftigkeit und Barmherzigkeit.

Viele Muslime in Deutschland bringen sich aktiv in verschiedenen gesellschaftlichen und religiösen Initiativen ein, wie zum Beispiel die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG), die Unterstützung in verschiedenen Lebensbereichen bietet.

Am Samstag verteilten Vertreter der Organisation in Schwäbisch Gmünd Rosen und Luftballons an Passanten in der Postgasse mit dem Ziel, den Geist der Offenheit der islamischen Kultur zu demonstrieren. Interessierte konnten darüber hinaus Broschüren über die islamische Kultur erhalten, die dazu beitragen sollen, das gegenseitige Verständnis und die Toleranz zu fördern.

Das zentrale Anliegen dieser Initiative lautet, durch offenen Dialog und gegenseitiges Verständnis Vorurteile abzubauen und die Mauern zwischen den beiden Kulturen einzureißen, um ein harmonisches Miteinander zu ermöglichen und zu fördern. Ein Angebot, das auf Interesse stieß: Immer wieder blieben Neugierige am Pavillon von Zeynep Bekar und Adem Cicigül stehen und kamen mit den beiden Sprechern von Milli Görüs ins Gespräch.





