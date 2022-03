Gmünder Gemeinderat zeigt sich solidarisch mit der Ukraine

Foto: gäss

Die Stellungnahmen der Fraktionen zum Doppelhaushalt 2022/​2023 gerieten am Mittwochabend zur Nebensache. Menschen aus der Ukraine erzählten von ihrer Flucht. Der Gemeinderat gedachte der Opfer des „wahnsinnigen“ Krieges mit einer Schweigeminute.

Donnerstag, 10. März 2022

Alexander Gässler

In den Haushaltsreden der Fraktionen muss sich die Stadtspitze das eine oder andere anhören. So war es auch am Mittwoch. Aber: Die Lokalpolitik stand diesmal im Schatten der Weltpolitik. „Das Undenkbare ist Wirklichkeit geworden“, sagte OB Richard Arnold. „Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt.“







Rund 100 Geflüchtete aus der Ukraine haben sich inzwischen im Gmünder Rathaus gemeldet. Die Stadt hat jetzt auch ein Spendenkonto eingerichtet.





Was Menschen aus der Ukraine berichten, was am Nötigsten gebraucht wird und was die Fraktionssprecher dazu sagen, lesen Sie am Donnnerstag in der Rems-​Zeitung.



