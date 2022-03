Gmünder Kitas nehmen bereits ukrainische Kinder auf

Foto: gäss

OB Arnold informiert im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats über die aktuelle Lage und appelliert an das Land, Städte und Gemeinden mit der Integrationsaufgabe nicht alleine zu lassen. An der Mozartschule werden schon geflüchtete Kinder unterrichtet.

Donnerstag, 17. März 2022

Alexander Gässler

27 Sekunden Lesedauer



Täglich kommen rund 30 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Rathaus an. Manchmal doppelt so viele, wie OB Richard Arnold am Mittwoch im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats sagte. Insgesamt sind inzwischen 245 Flüchtlinge in der Stadt registriert. Arnold mutmaßt allerdings, dass sich doppelt so viele in Schwäbisch Gmünd und Umgebung aufhalten.





Warum die Stadt bei der Betreuung der Kinder unkompliziert vorgeht und was sie sich von der Politik erhofft, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



237 Aufrufe

110 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen