„Laser können E-​Motoren besser machen“

Foto: gäss

Die Lasertechnik spielt in unserem Alltag eine große Rolle, ohne dass wir viel davon merken. In ihrer Entwicklung steht sie aber noch am Anfang. Thomas Graf forscht in Stuttgart an Lasern – und erzählt, wie sie die Industrie und E-​Mobilität verändern können.

Dienstag, 22. März 2022

Alexander Gässler

Sowohl in der Forschung als auch in der Industrie spielt Baden-​Württemberg in der Lasertechnologie an der Weltspitze mit. Thomas Graf leitet das Institut für Strahlwerkzeuge an der Uni Stuttgart. Der 55-​Jährige erzählt im Interview, wie Laser dazu beitragen könnten, dass Elektromotoren leistungsfähiger werden.







Wo uns Lasertechnik heute schon im Alltag begegnet und wie leistungsfähig Laser sind, lesen Sie an diesem Dienstag in der Rems-​Zeitung.







