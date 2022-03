Neue Toilette für den Bahnhof in Gmünd

Der Gmünder Bahnhof. Auf der Ostseite des Platzes soll die automatisierte Toilettenanlage entstehen. Foto: gäss

Eine automatisierte, barrierefreie Anlage soll die WCs im Gmünder Bahnhofsgebäude ersetzen. Das „Fertighaus“ ist auf der Ostseite des Bahnhofplatzes vorgesehen.

Sonntag, 27. März 2022

Nicole Beuther

In der Stadt Gmünd macht man sich Gedanken über eine neue Bahnhofstoilette. Wie Baubürgermeister Julius Mihm im Bauausschuss des Gemeinderats sagte, ist ein automatisiertes, barrierefreies Fertighaus geplant, das auf der Ostseite des Bahnhofsplatzes aufgestellt wird, neben dem dortigen Treppenaufgang.







Schon seit längerem beteiligen sich zahlreiche Gmünder Gastronomiebetriebe an der Aktion „Nette Toilette“ und stellen ihre Toiletten öffentlich zur Verfügung; eine Übersichtskarte gibt es hier





Was die Planungen für die neue Toilette beim Bahnhof vorsehen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



