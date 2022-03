Mutlanger laufen und beten für den Frieden

Rund 250 Menschen sind dem Aufruf von Bürgermeisterin Stephanie Eßwein gefolgt und haben am Mittwochabend Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Die Rathauschefin fand deutliche Worte für Aggressor Wladimir Putin.

Donnerstag, 03. März 2022

Alexander Gässler

Was noch gesagt wurde und wie stimmungvvoll die Mahnwache war, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Am Rathaus haben sich die Teilnehmer des Friedenslaufs versammelt. Dann ging es durch die Wohnstraßen auf die Friedenswiese zur Mahnwache für Frieden und Solidarität mit der Ukraine. Stephanie Eßwein war „überwältigt“. Dass so viele gekommen seien, mache ihr Mut, gebe ihr Hoffnung und Kraft.

