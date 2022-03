Gmünder setzen ein leuchtendes Zeichen für den Frieden

Foto: gäss

Rund 100 Menschen haben am Donnerstagabend mit einem Friedensspaziergang und Kerzen an der Friedenssäule ein Ende des Krieges in der Ukraine gefordert

Freitag, 04. März 2022

Alexander Gässler

Die Idee dazu hatte Miriam Kühn. Sie führte den Friedensspaziergang auch an und hielt mit einer Mitstreiterin ein Banner, auf dem zwei ukrainische Fahnen gemalt waren. Dazwischen war das Friedenszeichen zu erkennen. Und darüber stand in Großbuchstaben „Für den Frieden – Gegen Putin.“

