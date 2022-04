Roboter Challenge in der EULE

Nachdem der letzte Wettbewerb coronabedingt nur online stattfinden konnte, waren alle Beteiligten froh, dass in diesem Jahr der First-​Lego-​League Regionalentscheid „Challenge“ wieder als Präsenzveranstaltung abgehalten werden konnte.

Sonntag, 10. April 2022

Die First-​Lego-​League Challenge ist ein Forschungs– und Roboterwettbewerb für 9 – 16-​jährige Schülerinnen und Schüler, der den Spaß an Technik und Wissenschaft mit der spannenden Atmosphäre eines Sportevents kombiniert. Insgesamt 19 Teams mit 125 Teilnehmern hatten sich am Samstag in den Räumlichkeiten der Wissenswerkstatt EULE eingefunden. Die Teams bestanden aus Schülerinnen und Schülern zwischen 9 und 16 Jahren und deren Coaches. Deutschlandweit ist der Wettbewerb zusammen mit München der größte dieser Art.Mehr über die Veranstaltung und die Sieger steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

