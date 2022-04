Widerstand gegen Fahrradstraße: „Critical Mass“ wirft Bürgerinitiative persönliche Motive vor

Die Stadt möchte in der Klarenbergstraße die erste Gmünder Fahrradstraße einrichten. Eine Bürgerinitiative lehnt das ab und hält an Tempo-​30 fest. Deren Mitglieder müssen sich jetzt schwere Vorwürfe gefallen lassen.

Weitermachen wie bisher ist keine kluge Option. Das steht für die „Critical Mass“ fest. „Führt man sich vor Augen, was sich mit der Fahrradstraße tatsächlich ändern würde, muss sich schon wundern.“ Der Vorwurf der Fahrradaktivisten: Die Mitglieder der Bürgerinitiative seien persönlich mit der Automobilwirtschaft verbunden.





