Himmelsstürmer Wetzgau: Turm-​Saison ist eröffnet

Die Sonne war dabei und ein kräftiger Wind, als am Ostersonntag nach zwei Jahren Corona-​Pause der Himmelsstürmer wieder normal seine Tür öffnete.

Montag, 18. April 2022

Thorsten Vaas

Punkt zehn Uhr schlossen Roland Paar und Werner Schlummer das Wahrzeichen im Himmelsgarten auf und machten so den Weg frei für die Besucherinnen und Besucher des Himmelsstürmers . Die beiden Aktiven vom Freundeskreis Himmelsstürmer zählten bereits in den ersten beiden Stunden über 50 Gäste, die den fast 40 Meter hohen Turm mit seinen 209 Stufen erklommen. „Wir sind froh“, so Vorsitzender Schlummer, „dass wir beim Himmelsstürmer nun zu relativ normalen Zeiten zurückkehren können und wir derzeit keine besonderen Corona-​Auflagen beachten müssen.“ Nebenan beim Turmstüble lud der Verein die Gäste zu Kaffee und Butterbrezel ein.