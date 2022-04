Dreister Unfallverursacher

Ganz besonders dreist war ein 28-​jähriger Mercedes-​Fahrer, der am Samstag in den Morgenstunden einen Unfall in Affalterwang verursachte.

Er befuhr gegen 5 Uhr die Neresheimer Straße in Affalterwang, kam aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und beschädigten einen geparkten Seat. Im Anschluss fuhr er weiter, parkte seinen Pkw ca. 100 m weiter und meldete kurze Zeit später der Polizei, dass sein geparkter Mercedes von einem Unbekannten beschädigt wurde. Die aufnehmende Streife konnte jedoch die zwei beschädigten Fahrzeuge vor Ort zusammenführen und eindeutig nachweisen, dass der 28-​Jährige eine Unfallflucht begangen hatte. Der Schaden am Seat beläuft sich auf ca. 1000 Euro – am Mercedes ca. 5000 Euro. Der 28-​Jährige muss nun auch damit rechnen, dass er seinen Führerschein abgeben muss.

