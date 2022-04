Bei Waiblingen: Frau lag tot in ihrer Wohnung — Polizei ermittelt

Die 79-​Jährige ist am Karfreitagmorgen gefunden worden. Nach einer von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft angeordneten Obduktion wird ein Unfall ausgeschlossen. Die Kripo hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Mittwoch, 20. April 2022

Alexander Gässler

Die Ergebnisse der Obduktion sind nicht mit einem häuslichen Unfall in Einklang zu bringen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Aalener Polizeipräsidiums und der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Wer hat in der Dorfstraße in Hohenacker zwischen Donnerstag– und Freitagmittag Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten? Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/​5800.

