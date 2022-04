Aalen: Betrunkener belästigt Passanten

Archiv-​Foto: rz

Am Montag hatte ein betrunkener Mann in der Aalener Stadtmitte randaliert und Passanten belästigt. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Dienstag, 26. April 2022

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Der 45-​Jährige hatte zuerst gegen 12.50 Uhr in einem Schnellimbiss in der Mittelbachstraße randaliert. Polizeibeamte verwiesen ihn der Räumlichkeiten. Um 14.15 Uhr pöbelte derselbe Mann dann am Busbahnhof mehrere Fahrgäste an. Erneut griff die Polizei ein und verwies ihn, woraufhin der Mann versicherte, nun nach Hause zu gehen. Trotzdem pöbelte er um 18.15 Uhr erneut Passanten am Marktplatz an. Wie die Polizei feststellte, lag sein Alkoholpegel inzwischen bei mehr als 2,2 Promille. Da er den mehrfach ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachgekommen war, wurde der Mann auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



182 Aufrufe

111 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen