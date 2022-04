Salvatorputzete: Bis Karfreitag soll alles glänzen

Foto: astavi

Ausgerechnet am Samstag war die Felsenkapelle wie der ganze Salvator in eine märchenhafte weiße Schneepracht verpackt. Aber auch die frostigen Temperaturen haben die Salvatorfreunde von der Frühjahresputzete nicht abgehalten.

Sonntag, 03. April 2022

Edda Eschelbach

In kleinen Gruppen haben sich die ehrenamtliche Helfer an die Entsorgung der riesigen Mengen von Ästen und Schnittgut gemacht und alle Wege gefegt. Auch OB Richard Arnold packte bei der Salvatorputzete kräftig an. Die restliche Arbeit wird bei trockener Witterung erledigt, so dass bis Karfreitag das Gelände um die Felsenkapelle in einem besonderen Glanz erstrahlt. Dann wird auch die Kapellenbühne, der neue Dokumentationsraum in der Felsenkapelle des Salvators, geöffnet.

