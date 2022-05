Kohlpark in Spraitbach: Ein Park für alle Generationen

Die Attraktivität des Kohlparks in Spraitbach ist eine Einladung an Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, die dieser Einladung bereits bei der Eröffnung am Sonntag in großer Zahl gefolgt sind.

Was der Park alles zu bieten hat und wer alles daran mitgewirkt hat, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Die Spraitbacher können sich freuen – denn nach längerem Warten konnte am Sonntag der Mehrgenerationenspielplatz „Kohlpark“ eingeweiht werden. Bereits früher befand sich auf dem Gelände hinter dem Kindergarten ein Spielplatz, an dem jedoch der Zahn der Zeit nagte und bei dem der TÜV ein Gerät nach dem anderen bemängelte. Also wurde neu geplant und zwar bereits im Jahr 2019, allerdings verzögerte nicht nur die Corona-​Pandemie ein Vorankommen, auch der Wunsch nach Mitteln für die Regionalentwicklung aus dem Leader-​Förderprogramm stellte sich als schwierig dar.

