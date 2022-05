Schauort Maitis: Dorf mit eigener Volksbank und „Acker-​Kita“

Foto: bri

Der Göppinger Stadtbezirk Maitis zählt 699 Einwohner – und den Hauptsitz des kleinsten Kreditinstituts in Baden-​Württemberg. Viel Wert wird hier auf Nachhaltigkeit gelegt, wie ein Blick in den Kindergarten zeigt.

Sonntag, 15. Mai 2022

Benjamin Richter

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Wer zum ersten Mal vor der Kapelle St. Leonhard in Maitis steht, mag ahnen, dass es sich um ein ziemlich altes Gotteshaus handelt. Dass das jetzige Gebäude bereits im Jahr 1464 errichtet wurde und es sich somit um einen der ältesten Sakralbauten in Württemberg handelt, verblüfft dennoch.

Zumal der heutige Stadtbezirk von Göppingen mit seinen 699 Einwohnern noch mit weiteren Superlativen aufhorchen lässt: So ist in dem Dorf am Fuß des Hohenstaufen mit der Raiffeisenbank Maitis einerseits die kleinste selbstständige Bank Baden-​Württembergs beheimatet, andererseits nennt auch die größte Jugendfeuerwehr im Landkreis Göppingen den Stadtteil ihr Zuhause.

„Auf so viel Engagement sind wir schon sehr stolz“, sagt Bezirksamtsleiterin Ute Braun, die die Beliebtheit der Jugendfeuerwehr vor allem auf die tolle Arbeit des Ausbilder-​Teams zurückführt. Das seien gerade angesichts des 2023 zu begehenden 50-​jährigen Bestehens der Jugendwehr erfreuliche Nachrichten.

Gerade erst gegründet – am 30. April dieses Jahres – hat sich dagegen der Förderverein der Maitiser Feuerwehr, der die Kameraden ab sofort bei Material-​Anschaffungen und der Organisation von Festen tatkräftig unterstützen will.





Wo die Generalversammlungen der Raiffeisenbank Maitis stattfinden und warum sie einen festen Platz im Veranstaltungskalender des Dorfes haben, all das und noch mehr ist auf der Schauorte-​Seite in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung zu erfahren. Die ganze Ausgabe ist auch online im iKiosk zu lesen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



299 Aufrufe

244 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen