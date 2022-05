Flugzeugabsturz bei Heubach: Suche nach der Ursache läuft

Der 44-​Jährige, der am Mittwochabend mit einem Kleinflugzeug bei Heubach abgestürzt ist, war zum ersten Mal alleine gestartet. Sein Fluglehrer hat den Unfall vom Tower aus miterlebt.

Donnerstag, 19. Mai 2022

Alexander Gässler

Der Unglückspilot war ein Flugschüler aus dem Raum Aalen. Welche Erkenntnisse es zum Unfallhergang gibt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Ursache des Flugzeugabsturzes vom Mittwochabend steht noch nicht fest. Die Sachverständigen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) wollten das Wrack bei Tageslicht in Augenschein nehmen, wie Polizeisprecher Bernd Märkle auf Anfrage der Rems-​Zeitung sagt. Das ist am Donnerstag geschehen. Und nachdem die Maschine am Nachmittag geborgen war, nahm der Flugplatz den Betrieb wieder auf.

