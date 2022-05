Wie gefährlich sind Affenpocken?

Ein erster Fall der Krankheit erreicht Deutschland, immer mehr Länder melden Infektionen. Was man über die Krankheit weiß und wie man Symptome erkennt.

Samstag, 21. Mai 2022

Alexander Gässler

Nach einigen Infektionen in anderen Ländern ist nun auch in Deutschland ein Fall von Affenpocken bestätigt worden. Das Virus sei am Donnerstag bei einem Patienten nachgewiesen worden, teilte das Institut für Mikrobiologie am Freitag in München mit. Der Patient sei von Portugal über Spanien nach Deutschland eingereist und habe charakteristische Hautveränderungen gehabt.Der 26-​Jährige liege auf einer Station der Klinik Schwabing isoliert, hieß es vom bayerischen Gesundheitsministerium. Dem Mann gehe es nach Angaben der Klinik gut, er habe nur leichte Symptome. Es handelt sich dabei laut dem Robert-​Koch-​Institut (RKI) um den ersten Fall von Affenpocken in Deutschland überhaupt.





