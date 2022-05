Pavillon Disam in Mutlangen ist eröffnet

Der Lammplatz-​Pavillon in Mutlangen ist eröffnet. Und das mit zwei Schlägen.

Sonntag, 22. Mai 2022

Da war richtig was los auf dem Lammplatz in Mutlangen, als Bürgermeisterin Stephanie Eßwein das „Pavillon Disam“ eröffnete. „Der Fassanstich mit zwei Schlägen kann nur ein gutes Zeichen sein“, schreibt sie auf Instagram . Die neuen Pächter Tanja und Alexander Disam betreiben bereits das Restaurant in der Tanzschule und wollen nun am Lammplatz jeden Tag öffnen, an Werktagen von 9 bis 23 Uhr und am Wochenende jeweils einen halben Tag.

