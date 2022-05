Wilde Flucht vor der Polizei auf frisiertem Mofa quer durch Ellwangen

Ein 17-​Jähriger fuhr auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle sehr viel schneller, als solche Fahrzeuge überhaupt dürfen, und gefährdete bei der wilden Fahrt durch Ellwangen und Schrezheim mehrere Personen. Es dauerte gefühlt eine Ewigkeit, bis die Beamten den rasanten Jugendlichen endlich stoppen konnten.

Samstag, 28. Mai 2022

Gerold Bauer

Er stieß dennoch leicht gegen den Streifenwagen, so dass ein Schaden von etwa 1 800 Euro entstand. Der 17-​Jährige blieb unverletzt und sein Mofa, an dem offenbar nicht erlaubte technische Veränderungen vorgenommen worden waren, wurde beschlagnahmt. Der Jugendliche muss sich nun mehreren Strafanzeigen stellen.







Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdungen, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/​9300 in Verbindung zu setzen.

Am Freitag gegen 18.20 Uhr fiel ein Mofa, zugelassen für eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/​h, einer Polizeistreife in der Marienstraße auf, da der Auspuff zu laut war und außerdem das Kennzeichen nicht vorschriftsmäßig angebracht war. Als der 17-​jährige Fahrer des Mofas erkannte, dass er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte er und fuhr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/​h durch die Innenstadt davon. Hierbei ignorierte er mehrere rote Ampeln, wobei es unter anderem in der Rotenbacher Straße zu Gefährdungen von Fußgängern und auch anderen Autofahrern kam.Nachdem die Polizeistreife den Sichtkontakt kurz darauf verloren hatte, fiel der 17-​Jährige durch seinen rasanten Fahrstil im Bereich vom Schießwasen auf, weshalb Passanten die Polizei verständigten. Eine weitere Polizeistreife entdeckte das Mofa im Zuge der Fahndung in Schrezheim. Die weitere Fahrt ging über die Landesstraße 1075 nach Schleifhäusle, wo eine ältere Frau unmittelbar vor dem Mofa zur Seite springen musste, um nicht angefahren zu werden. Kurz vor Schrezheim endete die Fahrt auf einer Wiese, wo der 17-​Jährige vor einem Streifenwagen, der ihm den Weg abgeschnitten hatte, stark abbremste.

