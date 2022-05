Stadtradel-​Botschafter startet in Waldstetten zur Deutschlandtour

Seit 14 Jahren nehmen Städte und Gemeinden in einem festgelegten Zeitraum von drei Wochen an der „Aktion Stadtradeln“ teil. Sie ist Teil einer Kampagne des Netzwerks Klima-​Bündnis. Und Rainer Fumpfei ist ihr Botschafter. Er ist jetzt in Waldstetten aufgebrochen.

Sonntag, 08. Mai 2022

Alexander Gässler

Wie es dazukam, dass Rainer Fumpfei ausgerechnet in Waldstetten aufgebrochen ist, und was man ihm dort zur Stärkung mit auf die lange Fahrt nach Berlin mitgegeben hat, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Bei dem Wettbewerb geht es natürlich auch um den Spaß am Fahrradfahren. Aber vor allem geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich zurückzulegen und möglichst viele Menschen zum Umsteigen zu bewegen. Die teilnehmenden Gemeinden, Städte und Landkreise können selbst bestimmen, in welchem Zeitraum vom 1. Mai bis zum 30. September das Stadtradeln bei ihnen vor Ort stattfindet.

