Was tun, wenn „Interpol“ anruft?

Foto: Lupo /​pix​e​lio​.de

Derzeit häufen sich Anrufe, bei denen sich Betrüger als Ermittler ausgeben und ihre Opfer zu Geldüberweisungen überreden. So schützen Sie sich davor.

Montag, 13. Juni 2022

Thorsten Vaas

39 Sekunden Lesedauer



Am Telefon meldet sich „Interpol“, Europol“ oder eine andere Behörde. Angeblich, um die Angerufenen vor Schlimmerem zu bewahren. Tatsächlich stecken dahinter jedoch die eigentlichen Betrüger. Eine Masche, die derzeit Konjunktur hat. Was man dazu wissen muss.Am Telefon behaupten die Täter fälschlicherweise, dass den Betroffenen persönliche Daten gestohlen wurden und Kriminelle nun angeblich mit diesen Daten Straftaten begehen“, warnt das Bundeskriminalamt. Dabei wollten die Täter nicht nur Geld erbeuten, sondern versuchen auch, an Informationen über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu gelangen, um weitere Straftaten vorzubereiten“. Besonders perfide: Mittels eines speziellen technischen Verfahrens bekommen die Opfer eine zu der betreffenden Behörde passende Nummer angezeigt, obwohl der Anruf von einem ganz anderen Anschluss im Ausland kommt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



577 Aufrufe

158 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen