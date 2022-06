Verkaufsoffener Sonntag in Gmünd abgesagt

Der verkaufsoffene Sonntag am 10. Juli ist abgesagt. Das teilt der HGV Schwäbisch Gmünd mit.

Als Grund nennt der HGV die Veranstaltungen rund um die „Europäischen Staufertage“, die hauptsächlich im Remspark stattfinden. Man sehe deshalb die die Chance für eine hohe Frequenz von potenziellen Kundinnen und Kunden in der Innenstadt eher gering. Folgende Aktionen des HGV stehen dennoch an: Gmünd macht Outlet findet vom 14. bis 16. Juli statt, der verkaufsoffene Sonntag mit Krämermarkt ist am 16. Oktober.

