Gmünd: Künftige Flächenkulisse spaltet Gemeinderat

Foto: gäss

Zu wenig Gewerbeflächen: CDU übt Kritik an der Stadt — und stimmt trotzdem zu. Grüne vermissen Vorschläge, wie der Flächenverbrauch ausgeglichen werden kann. So weit liegen die Fraktionen auseinander.

Mittwoch, 22. Juni 2022

Alexander Gässler

Die Ortschaftsräte haben sich schon in den vergangenen Wochen mit der Flächenkulisse für den neuen Flächennutzungsplan befasst. OB Richard Arnold hält es für richtig, vor Ort zu hören, wo die Bedürfnisse sind.





Jetzt liegt der Ball beim Gemeinderat. Und zwar beim Bauausschuss, der die auf 186 Hektar angewachsene Flächenkulisse am Mittwoch vorberaten hat. Hintergrund: Die Ortschaftsräte haben nochmals gut 20 Hektar draufgepackt. Vor allem im Bereich Gewerbeflächen.









Wie die Debatte lief und wie weit die Fraktionen auseinanderliegen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.





Der neue Gmünder Flächenverbauch: Das plant die Stadt bis 2035.



Gerhard Hackner hat den Stadträtinnen und Stadträten im Detail erläutert, was sich seit der Einbringung der Flächenkulisse am 9. Mai geändert hat. Dabei hat der Leiter des Amts für Stadtentwicklung auch klargestellt, dass die Stadt in den vergangenen zehn Jahren jeweils zur Hälfte Innen– und Außenentwicklung betrieben hat.

