Fridays for Future demonstrieren in Gmünd

Foto: astavi

Mit knapper Mehrheit hat der Gmünder Gemeinderat kürzlich dem Bau des Schönblick-​Pflegeheims zugestimmt. Mit der Maßnahme verbunden ist die Rodung einer Waldfläche – eine Entscheidung, die der Gmünder Gruppe von Fridays for Future und weiteren Organisationen nicht gefällt. Und genau das stand auch im Mittelpunkt der Demonstration am Freitag auf dem Gmünder Johannisplatz.

Samstag, 04. Juni 2022

Nicole Beuther

Fridays for Future Gmünd beschreibt die Entscheidung als „inakzeptabel“; sie stehe in krassem Widerspruch zu den Empfehlungen des Bundesumweltamtes. Weitere Organisationen schlossen sich der Demonstration, die mit einer Fahrradtour endete, an: Mit dabei waren die Klimainitiative, Fraueninitiative, Bund, Nabu, Bi Taubental, Critical Mass, Jugendkulturinitiative Schwäbisch Gmünd und Omas for Future Schwäbisch Gmünd.

