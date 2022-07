Waldstettens Feuerwehr feierte

Fotos: Gerhard Nesper

Nach zweijähriger Zwangspause fand am Wochenende wieder einmal das beliebte und traditionelle zweitägige Gartenfest der Freiwilligen Feuerwehr Waldstetten rund um das Feuerwehrhaus am Ortsausgang Richtung Weilerstoffel statt.

Sonntag, 10. Juli 2022

Gerhard Nesper

Auch in diesem Jahr starteten die Floriansjünger am Samstag Nachmittag mit dem gemütlichen Beisammensein, bei dem den Gästen Steaks, allerlei Grillgut, Käse-​, Schmalz– und Schnittlauchbrot, Kartoffelsalat und Wurstsalat sowie frische Getränke angeboten und serviert wurden. Natürlich durften Kaffee, frische Kuchen und Torten nicht fehlen. Über die beiden Tage waren mehr als 100 Helferinnen und Helfer der Feuerwehr in drei Schichten im Einsatz, um die zahlreichen Gäste zu bewirten. Der Spielmanns– und Fanfarenzug unter der Leitung von Michael Henkel und der Musikverein Waldstetten unter der Regie von Simone Gruber mit gepflegter Blasmusik unterhielten am Sonntagnachmittag die Besucher und sorgten für gute Laune und Geselligkeit.

