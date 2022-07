Hohe Waldbrandgefahr im Ostalbkreis

Im Ostalbkreis herrscht eine hohe Waldbrandgefahr. In der kommenden Woche wird gar die höchste Gefahrenstufe erreicht.

Freitag, 15. Juli 2022

Von Freitag bis Montag spricht der Deutsche Wetterdienst von einer hohen Gefahr. Im fünfstufigen Waldbrandgefahrenindex ist das eine 4. Am Dienstag kommender Woche gilt im Ostalbkreis sogar die höchste Warnstufe. Dann besteht eine „sehr hohe Gefahr“ für Waldbrände. Das Landratsamt bittet Waldbesitzer und –besucher deshalb um größte Vorsicht.„Dies gilt vor allem beim Umgang mit offenem Feuer an genehmigten Feuerstellen“, wird Forstdezernent Johann Reck in einer Pressemitteilung zitiert. Ein kleiner Funkenflug genüge, um dürres Gras, Laub oder trockenes Holz in der Umgebung zu entzünden. Je nach örtlicher Situation behalten sich die Ortspolizeibehörden bzw. die Forstverwaltung vor, einzelne öffentliche Grillstellen im Wald und am Waldrand aus Forstschutzgründen zu sperren.Die aktuelle Waldbrandgefahr kann aktuell für den Ostalbkreis im Internet auf der Homepage des Deutschen Wetterdienstes unter Vorhersage des Waldbrandgefahrenindexes abgerufen werden.• Immer den Waldbrandindex und Sperrungen von Feuerstellen beachten!• Offenes Feuer und Grillen nur an offiziellen Feuerstellen, nicht auf mitgebrachten Grillgeräten! Das Feuer wird stets beaufsichtigt und vor Verlassen der Feuerstelle vollständig gelöscht.• Kein Glas und keine Glasscherben liegen lassen, da diese als Brennglas Feuer entfachen können.• Offenes Feuer außerhalb von offiziellen Feuerstellen oder außerhalb des Waldes bei weniger als 100 Meter Abstand zum Waldrand sowie das Rauchen im Wald im Zeitraum von März bis Oktober

