Update zur Remsbahn: Eingleisiger Zugbetrieb

Es gibt Neuigkeiten zur Remsbahn: Wegen kurzfristiger Instandhaltungsarbeiten leitet die Deutsche Bahn die IC-​Züge der Linie Karlsruhe – Nürnberg um. Auch das Zugangebot im Regional– und S-​Bahn-​Verkehr ist eingeschränkt.

Freitag, 15. Juli 2022

Seit Mittwoch, 6. Juli, ist auf der Remsbahn Stuttgart – Aalen ein Streckengleis zwischen Grunbach und Schorndorf für den Zugverkehr gesperrt. Die Deutsche Bahn führt dort kurzfristige Instandhaltungsarbeiten aus, die noch bis einschließlich Sonntag, 31. Juli, dauern. Für den Zugbetrieb steht nur ein Gleis zur Verfügung. Daraus ergeben sich folgende Änderungen im Fahrplan:Die Deutsche Bahn leitet die Intercity-​Züge (IC) der Linie 61 Karlsruhe – Nürnberg um. Der Halt an den Bahnhöfen in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen entfällt dadurch. Die DB empfiehlt Fahrgästen, die Züge der Linien IRE1 (Karlsruhe – ) Stuttgart – Aalen und MEX13 Stuttgart – Crailsheim von Go-​Ahead Baden-​Württemberg zu nutzen.Die Züge der Linie IRE 1 zwischen Karlsruhe und Aalen fahren planmäßig. Auf der Linie MEX 13 Stuttgart — Ellwangen/​Crailsheim fährt etwa ein Viertel der Zugverbindungen nicht im Abschnitt Stuttgart – Schorndorf, sondern nur zwischen Schorndorf und Ellwangen/​Crailsheim. In diesen Fällen bieten sich für Fahrgäste als Alternative die Züge der S-​Bahn-​Linie S2 an.Die Züge der Linie S2 Filderstadt – Schorndorf der S-​Bahn Stuttgart fahren im gesamten Zeitraum im Halbstundentakt.Dieempfiehlt, sich mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de und in der DB Navigator-​App über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren.Für die Fahrgäste vonsind die Ersatzfahrpläne hier abrufbar.

