Alfdorf bald wieder mit Schreib– und Spielwarengeschäft

Auf dem Bild von links: Bürgermeister Ronald Krötz, Marianne Klause und Stefan Botos. Foto: privat

„Joe’s Schreib– und Spielwaren“ öffnet am 1. September seine Türen und übernimmt ab 1. Oktober auch die Poststelle in Alfdorf.

Samstag, 16. Juli 2022

Thorsten Vaas

27 Sekunden Lesedauer



Eine tolle Nachricht für alle Alfdorfer: Nach zweijähriger Pause hat Alfdorf wieder ein Schreib– und Spielwarengeschäft. Nachdem Anfang 2020 das Geschäft Fitz altersbedingt geschlossen wurde, tritt nun Marianne Klause in deren Fußstapfen. Am 1. September wird in der Kirchstraße 7 wieder geöffnet. Zudem übernimmt sie ab 1. Oktober die Poststelle, die bislang in der Hauptstraße ist und schließt. „Mein lang gehegter Traum sollte nun Wirklichkeit werden. Ich hatte mit meinem verstorbenen Ehemann immer den Traum von einem eigenen Ladengeschäft. Nun habe ich die Chance beim Schopf gepackt“, sagt Klause.

