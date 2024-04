Katja Frank: Die Frau an der Spitze des Männergesangsvereins

Katja Frank ist die Frau an der Spitze des Liederkranz Eintracht Hellershof – einem Männergesangsverein. Seit 2017 steht sie an der Spitze des Vereins, der in diesem Jahr 125 Jahre alt wird und am Wochenende 6./7. April seine Jubiläumsjahresfeier hat.

Frank ist in Hundsberg aufgewachsen, das zu Gschwend gehört. Hier lebt sie, nur unterbrochen durch ein Jahr in Frankfurt, immer noch und zwar gern, wie sie unumwunden zugibt. „Der Job hat mich wieder hierher zurückgebracht“, sagt sie.





Sie sind rar geworden in der deutschen Chorlandschaft: reine Männerchöre. Der Liederkranz Eintracht Hellersdorf gehört noch zu dieser bedrohten Art. Doch noch etwas anderes hebt ihn aus der überschaubaren Menge der Männerchöre heraus: Mit Gabriele Schnattinger führt eine Frau den Taktstock. Doch das ist nicht die einzige Frauen-​Power in dem Traditionsverein. Mit Katja Frank ist auch eine Frau Vorsitzende der singenden Männer.Frank weiß, dass dies außerhalb des Vereins manchmal für Irritation sorgt, „doch im Verein gab es diese nie“, sagt sie. Dies hängt mit der engen Verbundenheit Franks mit dem Sandland und natürlich dem Verein zusammen. Ein Verein, der im sogenannten „Dreiländereck“ liegt: Hier stoßen die Gemarkungen von Alfdorf, Gschwend und Kaisersbach aneinander.

