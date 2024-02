Schlossgartenschule Alfdorf schließt: Wie geht es für die Schüler weiter?

Symbol-​Foto: Pixabay/​markusspiske

Wenn kein Wunder mehr passiert, dann wird zum neuen Schuljahr die Werkrealschule in Alfdorf schließen. Verbleiben wird noch eine Abschlussklasse. Doch die jüngeren Schüler müssen dann eine andere Schule besuchen. Dies haben die Gemeinde und das Schulamt in einer gemeinsamen Presseerklärung bestätigt.

Donnerstag, 22. Februar 2024

Sarah Fleischer

47 Sekunden Lesedauer



Im Schuljahr 2016/​17 erhielt die Gemeinde Alfdorf erstmals ein Hinweisschreiben vom Staatlichen Schulamt Backnang. Die Hoffnung, dass sich die Werkrealschule wieder stabilisieren könne, erfüllte sich nicht. Die Schülerzahlen blieben auch in den nachfolgenden Jahren auf niedrigem Niveau. „Wir müssen und schweren Herzens den Tatsachen stellen“, so Bürgermeister Ronald Krötz. Es sei pädagogisch weder sinnvoll noch möglich, die Schule weiter offen zu halten.







Insgesamt drei Werkrealschulen gibt es noch im Rems-​Murr-​Kreis: in Plüderhausen, in Rudersberg und in Alfdorf. „Die Alfdorfer Werkrealschule weist schon seit einigen Jahren sehr niedrige Schülerzahlen auf, so dass Schulverwaltung, Schulträger und Schule nicht umhin kommen, sich mit der Zukunft der Schlossgartenschule zu beschäftigen“, heißt es in der Mitteilung.

