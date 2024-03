Schlossgartenschule Alfdorf: Werkrealschul-​Zweig endet

Foto: rv

Die Gemeinde Alfdorf stellt einen Antrag auf das Ende des Schulzweigs „Werkrealschule“ an der Schlossgartenschule. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Gemeinsam mit dem staatlichen Schulamt und der Schulleitung wurde nun erarbeitet, wie der Prozess aussehen soll.

Montag, 25. März 2024

Sarah Fleischer

„Es tut uns weh, diesen Antrag stellen zu müssen. Aber die geringen Schülerzahlen sprechen eine eindeutige Sprache,“ führte Bürgermeister Ronald Krötz in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in das Thema der Zukunft der Schlossgartenschule ein. Der Gemeinderat hatte sich in der Vergangenheit mehrfach damit befasst. Aufgrund der konstant niedrigen Schülerzahlen in der Werkrealschule über mehrere Jahre hinweg sei deutlich, dass es eine Fortführung des Schulzweigs langfristig nicht geben werde.