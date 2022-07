Gas sparen: Drei Bäder im Ostalbkreis senken Wassertemperatur

Foto: gbr

Noch ist die Gasversorgung in Deutschland stabil. Doch wegen der geringeren Gaslieferungen aus Russland rät das Bundeswirtschaftsministerium dazu, Gas einzusparen. In Gschwend wurde deshalb die Wassertemperatur im Wasserreich gesenkt. Ebenso in den Hallenbädern in Leinzell und in Abtsgmünd. In anderen Kommunen zeigt man sich hingegen abwartend.

Donnerstag, 21. Juli 2022

Nicole Beuther

38 Sekunden Lesedauer



Frösteln muss wegen der Sparmaßnahme aber keiner – von 29 Grad wurde die Wassertemperatur im Wasserreich lediglich auf 26 Grad gesenkt. Die großflächigen Fensterflächen an der Südseite sorgen aktuell zudem dafür, dass jede Menge Sonnenlicht ins Gschwender Bad strömt und die Wassertemperatur daher bei 27 Grad liegt. Kälter als 26 Grad jedenfalls soll es in dem Bad nicht werden. Dabei denkt Gschwends Bürgermeister Christoph Hald vor allem an die Schulkinder, den DLRG und an die Vereine, die auf die Nutzung des Wasserreiches angewiesen sind.





Wie sich die Verantwortlichen der anderen Bäder äußern, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung, zu lesen auch im iKiosk.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



236 Aufrufe

155 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen