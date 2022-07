Mehr Kunden im Tafelladen in Gmünd

Unter anderem ging es in der Sitzung des Sozialausschusses am Mittwoch um die Ärmsten in der Stadt. Und ganz automatisch entspann sich anschließend auch eine Diskussion über die stark steigenden Energiepreise und die aktuell große Anzahl an Tafelladen-​Kunden.

Mittwoch, 06. Juli 2022

Nicole Beuther

Was könne die Stadt für all jene tun, die sehr bald ihre Energiekosten nicht mehr zahlen können? wollte Uwe Beck (SPD) wissen. Eine Frage, die in den folgenden Monaten immer wieder Thema im Gemeinderat sein wird. „Die Frage treibt uns um in der Stadt“, erklärte Bürgermeister Christian Baron, der weitere Punkte ansprach. Zum einen verwies er auf Unterstützung durch Wohngeld, Sozialhilfe etc, zum anderen sagte er aber auch, dass man die zweite Gruppe nicht außer Acht lassen dürfe: Jene Menschen, denen es finanziell noch gut geht, die aber auf Kultur– und Sportveranstaltungen verzichten müssen, weil ihr Augenmerk fortan bei den Grundbedürfnissen liegt.





Auch die steigende Anzahl an Kunden im Gmünder Tafelladen war Thema. Das aktuelle Problem hier: Mehr Kunden und wenig Lebensmittel. Hans-​Peter Reuter, Leiter des Amts für Familie und Soziales, berichtete in diesem Zusammenhang von einer größeren Spende, die es ermögliche, dass der Tafelladen zukaufen könne.







Über die Sitzung des Sozialausschusses berichtet die RZ in der Donnerstagausgabe.



