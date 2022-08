Schirenhof in Gmünd: Bauernhof als Erfahrungs– und Erlebnisort

Foto: privat

Viele Jahre war der Schirenhof ein Milchviehbetrieb, ehe er dann vor einiger Zeit stillgelegt wurde. Stefanie Bräuninger hat den Hof ihrer Großeltern wieder zum Leben erweckt – mit einer kleinen, nachhaltigen Landwirtschaft und Bauernhofpädagogik.

Dienstag, 16. August 2022

Nicole Beuther

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Als Stefanie Bräuninger vor geraumer Zeit begann, den Hof zu bewirtschaften, war ihr das pädagogische Potential noch nicht bewusst. Doch mit den ersten Tieren hielten sich vermehrt auch Kinder hier auf. „Seitdem sprudeln in mir die Ideen und ich freue mich, alles irgendwann einmal umzusetzen“, berichtet sie. Eine Idee: Kinder sollen erfahren, wie Lebensmittel im Einklang mit der Natur angebaut und produziert werden und was artgerechte Tierhaltung bedeutet. Und sie sollen die Zusammenhänge des Ökosystems kennenlernen.Wenn Bräuninger von ihren Plänen spricht und davon, dass sie den Kindern schöne Erlebnisse in der Natur ermöglichen möchte, dann denkt sie unwillkürlich auch an ihre eigene Kindheit zurück. Die Großeltern auf dem Hof zu besuchen, das hieß auch, auf dem Heuboden zu toben, Traktor zu fahren, beim Melken zu helfen, auf Kuh Erna zu reiten und frisch gemolkene, noch lauwarme Milch zu trinken sowie selbst gebackenes Brot mit viel Butter und selbst gemachter Marmelade zu essen. „Als kleines Mädchen habe ich mir bereits ausgemalt, wie ich später mal auf dem Hof leben werde“, so Bräuninger. Die Pferdehaltung, die sie damals im Sinn hatte, spielt heute keine Rolle mehr. Die Tier– und Naturverbundenheit aber ist unverändert groß —

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



254 Aufrufe

241 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen