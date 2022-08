Amtsgericht Gmünd: Angeklagter benimmt sich mehrfach daneben

Am Mittwoch musste sich ein 43-​Jähriger wegen Diebstahls, Köperverletzung und Beleidigung vor dem Gmünder Amtsgericht verantworten. Weil er sich bei einem Dienbstahl in einem Supermarkt mit einer Verkäuferin ein Gerangel geliefert hatte, wurde die Verhandlung aber an das Schöffengericht verwiesen.

Mittwoch, 17. August 2022

Alexander Gässler

Keinerlei Reue zeigte am Mittwoch ein 43-​jähriger Angeklagter vor dem Gmünder Amtsgericht, dem gleich mehrere Vergehen vorgeworfen wurden. Laut Klageschrift der Staatsanwältin Tamara Vogt soll er im Mai und Juni unter anderem mehrere Diebstähle – auch eine mit Waffen –, Körperverletzungen und Beleidigungen begangen haben.









So habe er am 5. Mai zwei Dosen Bier aus dem Verkaufsbereich der Aral-​Tankstelle in der Remsstraße widerrechtlich entwendet und am gleichen Tag eine Flasche Obstwasser, eine Flasche Cola sowie einen Deoroller aus dem Rewe-​Supermarkt in der Rems-​Galerie. Eine Verkaufsangestellte habe er ebenso beleidigt und angegriffen, wie auch das Personal des Krankenhauses, in das ihn die hinzugerufenen Polizeibeamtinnen und Polzibeamten brachten. Außerdem habe er sich mehrmals gegenüber allen Beteiligten zu äußerst ungehobelten Äußerungen hinreisen lassen.

