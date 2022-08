Streetfood-​Festival auf dem Johannisplatz: Der Eintritt ist frei

Zwischen Johanniskirche und Prediger breitet sich am kommenden Wochenende kulinarische Vielfalt aus. Das Streetfood-​Festival mit Live-​Musik und exotischen Getränken will die Gourmets von Freitag, 26 August, bis Sonntag, 28. August, in die Innenstadt locken. Der Eintritt ist frei, betonen die Veranstalter.

Gemütlich soll es werden, ein vielseitiges kulinarisches Programm bieten — und vor allem keinen Eintritt kosten. Die Rede ist vom Streetfood-​Festival, das am Wochenende vom Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, auf dem Gmünder Johannisplatz stattfinden wird. Zwischen der Westseite der Johanniskirche und dem Prediger werden sieben bis acht Food-​Trucks Aufstellung nehmen. Dazu kommen eine 15-​Meter-​Theke für Getränke, eine Bühne für Live-​Musik und Sitzplätze für ungefähr 300 Personen.





Welche kulinarischen Köstlichkeiten geboten werden und wer das Festival organisiert, erfahren Sie morgen in der Rems-​Zeitung.



