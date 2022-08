Gmünd: Wann macht der Lindenturm wieder auf?

Die Aufgänge sind zu steil. Das ist baurechtlich und versicherungsrechtlich ein Problem. Wie die Stadt es bis zum Frühjahr lösen will.

Dienstag, 23. August 2022

Alexander Gässler

Himmelsstürmer und Schönblick: Schöne Aussichten auf Schwäbisch Gmünd und die drei Kaiserberge gibt es genug. Warum ist den Planern der Remstalgartenschau also nichts Besseres eingefallen als ein weiterer Aussichtspunkt auf dem Lindenfirst? Die Frage drängt sich auf. Zumal sich herausgestellt hat, dass der Lindenturm für den dauerhaften Betrieb gar nicht genehmigt ist.





Aber die Stadt hatte wenig Einfluss, wie Rathaussprecher Markus Herrmann gegenüber der Rems-​Zeitung klarstellt. Sprich: Der Lindenturm sei Teil eines gemeinsamen Architekturprojekts zur Remstalgartenschau gewesen.





Was das Problem ist und wie die Stadt den Turm bis zum Frühjahr für alle zugänglich machen will, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



